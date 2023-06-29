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Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı

Giriş: 29.06.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

Datça’nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Kontrol altında. Muğla ili Datça ilçesinde, makilik alanda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Elinize, yüreğinize sağlık ormanın kahramanları” ifadeleri yer aldı.

25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının enerji hatlarında çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının Kargı Mahallesi Bayrak tepesinde bulunan dev Türk bayrağına sıçramaması için hava araçlarının sürekli bu alana su bıraktığı görüldü. Bölgedeki yangının söndürülmesiyle aynı alanda kara ekipleri de soğutma yaptı.

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