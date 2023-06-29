AA

Datça’nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Rüzgarın da şiddetiyle etkisini arttıran ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN ORMAN YANGINI UYARISI Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Kontrol altında. Muğla ili Datça ilçesinde, makilik alanda meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Elinize, yüreğinize sağlık ormanın kahramanları” ifadeleri yer aldı.

25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ Kontrol altına alınan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının enerji hatlarında çıktığı öğrenildi. Öte yandan, yangının Kargı Mahallesi Bayrak tepesinde bulunan dev Türk bayrağına sıçramaması için hava araçlarının sürekli bu alana su bıraktığı görüldü. Bölgedeki yangının söndürülmesiyle aynı alanda kara ekipleri de soğutma yaptı.