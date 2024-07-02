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        Haberler Gündem Muğla'da kayıp 3 turist bulundu

        Muğla'da kayıp 3 turist bulundu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan 3 turist ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:41
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        Kayıp 3 turist bulundu
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        İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 3 turist için AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, kaybolduktan sonra dağlık alanda mahsur kalan 3 turiste 3 saatlik çalışmayla ulaştı.

        Susuz kaldıkları için baygın halde bulunan turistler sedyeye konulup 4 saatlik çalışmayla güvenli alana alındı.

        Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, hastanedeki muayenelerinin ardından polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

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