Muğla'da feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fevzi Karakartal (37), kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı.

Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Fotoğraf: İHA

DHA'nın haberine göre; feci şekilde hayatını kaybeden Karakartal'ın cansız bedeni, uzun uğraşlara rağmen makineden çıkartılamadı. Fevzi Karakartal'ın cansız bedeninin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir’e gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.