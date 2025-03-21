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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı | Son dakika haberleri

        Muğla'da feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, besihanede yem karma makinesine sıkışan 37 yaşındaki Fevzi Karakartal, feci şekilde öldü. Karakartal'ın cansız bedeni çıkarılamayınca yem karma makinesi vinçle birlikte İzmir'e gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 06:56 Güncelleme: 21.03.2025 - 06:56
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        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
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        Olay, dün akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fevzi Karakartal (37), kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı.

        Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        DHA'nın haberine göre; feci şekilde hayatını kaybeden Karakartal'ın cansız bedeni, uzun uğraşlara rağmen makineden çıkartılamadı. Fevzi Karakartal'ın cansız bedeninin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir’e gönderildi.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Köyceğiz
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