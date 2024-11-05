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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:33
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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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