Müge Boz ve Caner Erdeniz ailece Dubai’de

Ünlü oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek ailece tatile çıktı.

2019 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Vina’yı kucaklarına alan çift, 1 Haziran 2024’te oğulları Rika’nın doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen Boz ve Erdeniz çifti, bu kez ilk kez çocuklarıyla birlikte çıktıkları Dubai tatiliyle dikkat çekti.

Müge Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Ailece ilk kez Dubai'deyiz. Burada çocuklarla yapılacak o kadar çok aktivite var ki…" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram