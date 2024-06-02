Müge Boz'un Rika'sı doğdu

REKLAM advertisement1

201'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturan, Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz, ikinci kez anne - baba oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen çiftin, bir erkek bebeği oldu. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi. Müge Boz ile Caner Erdeniz'in Vina adını verdikleri bir kız çocuğu bulunuyor.