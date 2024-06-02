Müge Boz'un Rika'sı doğdu
Müge Boz ile Caner Erdeniz'in ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine Rika adını verdi
Giriş: 02.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:51
201'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturan, Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını açıklamıştı.
Müge Boz ile Caner Erdeniz, ikinci kez anne - baba oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen çiftin, bir erkek bebeği oldu. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi. Müge Boz ile Caner Erdeniz'in Vina adını verdikleri bir kız çocuğu bulunuyor.
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