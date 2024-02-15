Müge Boz: Cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeyeceğiz
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, samimi açıklamalarda bulundu. 4.5 aylık hamile olan Boz; "Heyecanlıyız, çok istiyorduk. Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Müge Boz - Caner Erdeniz çifti, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz; "Ailece güzel bir Kosta Rika tatili yaptık, çok keyifliydi. Biraz daha kalabilmek isterdim ama malum Vina'nın okulu başladı, işlerimizin de çok birikmemesi için dönmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
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"CİNSİYETİ BELLİ"
İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz; "Heyecanlıyız, çok istiyorduk, yaklaşık 4.5 aylık, cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. Cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter" dedi.
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"CANER ERKEK HİSSEDİYOR"
Müge Boz, daha sonra; "Caner erkek hissediyor ama ben keskin bir şey hissetmiyorum, isimleri belli ama sizinle paylaşamıyoruz, tüyoları sonra veririz size" ifadelerini kullandı.
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Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ve kızları Vina
"KISKANÇLIK YOK"
Kızları Vina'nın da ikinci bebek için heyecanlı olduğunu söyleyen Müge Boz - Caner Erdeniz çifti; "Vina 'Ben onunla odamı paylaşacağım, ona yemek yedireceğim, onunla oyunlar oynayacağım' diyor. Kıskançlık durumu kesinlikle yok şu an" dedi.