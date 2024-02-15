Müge Boz: Cinsiyetini doğuma kadar öğrenmeyeceğiz

"CİNSİYETİ BELLİ"

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Müge Boz; "Heyecanlıyız, çok istiyorduk, yaklaşık 4.5 aylık, cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz. Cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter" dedi.