Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA! "2 AY SONRA..."

Haziran ayında sezon finali yapan programın sunucusu ve yapımcısı Müge Anlı, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." Sözleriyle duygularını dile getirmişti...