Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren bir olay konu alınıyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Yangın sonrasında yapılan arama çalışmalarında üç kişinin cenazesine ulaşılamadı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki kemiklerin Hanife Özcan'a (105) ait olduğu, kızı Nurten Özkaya (28) ve torunu Ramazan'ın (4) cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Enkazda kemiklerin karışmış olabileceği ileri sürüldü. Yapılan incelemelerin ardından bulunan kemiklerin de hayvan kemikleri olduğu öğrenildi. Peki, Sinop'ta yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? İşte detaylar...

"BU SON ÇAYIN OLUR"

Sinop'ta ahşap bir evde çıkan yangında karısı, çocuğu ve anneannesini kaybeden Erdal Özkaya ailesini arıyor. Yangından arta kalan enkaz arasında yapılan çalışmada 3 kişinin izine rastlanmaması durumu şüpheli hale getirirken, yangından önce evde bulunan kişi, ''Bu son çayın olur'' ifadesini kullandı mı?

MÜGE ANLI'NIN TELEFONLARI KİLİTLENDİ!

Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında 'evi yaktığımızda' dediği öğrenildi. Bunu farkeden izleyiciler telefonu kilitledi. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, 'Dilim sürçtü' dedi.

SİNOP'TA YANAN EVDEN 3 KİŞİNİN CESEDİ ÇIKMADI

Olay, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Altında ahır bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kül oldu. Yangın sırasında Hanife Özcan ile kızı Nurten Özkaya ve torunu Ramazan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında, Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.