Müftülük görevlisi Fatih Eryılmaz Almanya'da kayboldu

Türkiye’den yaklaşık iki ay önce Almanya'nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camii'ne görevlendirmeyle giden Fatih Eryılmaz’dan, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Eryılmaz’ın bulunabilmesi için Almanya'daki yetkililer tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ın kaybolması, ailesi ve tüm cami cemaatini üzüntüye boğdu.

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Kütahya İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Görevlimizin salimen bulunabilmesini Cenabı-Haktan niyaz ederiz” ifadesine yer verilerek dualar edildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.