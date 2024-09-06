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        Haberler Gündem Güncel Mudanya belediye binası yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Mudanya Belediyesi hizmet binasının yıkımına başlandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl aralık ayındaki deprem sonrası tahliye edilen hizmet binasının yıkımı için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:40
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        Mudanya belediye binası yıkılıyor
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        Bursa'nın Mudanya Belediyesi hizmet binası, 4 Aralık 2023'te Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Depremde hasar gören bina, gerekli emniyet tedbirleri alınarak kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

        Yıkımın tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemine geçilecek.

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        #yerel haberler
        #Bursa
        #Mudanya
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