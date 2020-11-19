MÜCVER TARİFİ VE GEREKEN MALZEMELER

-3 tane kabak

-2 yumurta

-1 tane havuç

-3-4 kaşık un

-4-5 dal taze soğan

-Dereotu

-Tuz

-Karabiber

-1 kaşık zeytinyağı

-Ayçiçek yağı (kızartma için)

MÜCVER TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Öncelikle tüm malzemelerinizi bol suyla yıkayın. Ardından kabakları ve havucu rendeleyin. Rendelenmiş havuç ve kabakları avucunuzda sıkarak sularını çıkarın. Yumurtaları kırarak çırpın. Dereotu ve soğanları ince ince kıyın. Ardından geniş bir kabın içinde tüm malzemeleri birleştirip iyice karıştırın. Ayçiçek yağını tavada kızdırıp birer dolu kaşık harçtan üzerine koyun ve kaşık yardımıyla yayın. Her iki tarafını da kızartın.

Afiyet olsun.