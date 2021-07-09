Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi yeni bölüm ne zaman?

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi çizgi dizisinin merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Dizi Disney Channel'da yayınlanıyor. Disney Channel, uydudan şifresiz yayın yapıyor.

MUCİZE UĞUR BÖCEĞİ VE KARA KEDİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’nin 4. sezonu bu akşam 19.15’te Disney Channel’da başlıyor.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezonda yepyeni sorumluluklar da beraberinde geliyor. Marinette, sırlarını korumak için çabalarını iki katına çıkarmak zorunda ve Uğur Böceği de amansız bir düşmanla yüzleşmek için daha da güçlenmek zorunda kalıyor.