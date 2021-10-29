Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize 2: Aşk filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte film hakkında detaylar...

MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.

MUCİZE AŞK KONUSU

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE 2: AŞK OYUNCULARI

Mert Turak Rolü : Aziz

Biran Damla Yılmaz Rolü : Mizgin

Ayda Aksel

Nazmi Kırık Rolü : Semsettin

Fikret Kuşkan Rolü : Mahir

Erdal Özyağcılar Rolü : Bahattin

Şenay Gürler Rolü : Cemile

Sinan Çalışkanoğlu Rolü : Elvis Ali

Bozat - Mahsun Kırmızıgül

Beren - Melis Sezen

Aksit - Levent Sülün

Hasan - Deniz Oral

Sükran - Sera Tokdemir

Cicek - Deniz Özerman

Hasan - Meray Ülgen

Sema - Suna Selen

Yasar - Erol Aksoy

Nevzat - Metin Yıldız