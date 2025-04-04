Muçi'nin şanssızlığı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, evinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü Ernest Muçi’den geldi.

Muçi, bu golle bu sezon 33. maçında 7. kez gol sevinci yaşamış oldu. Arnavut oyuncu, Süper Lig’de 22 mücadelede 4 gol, 2 asiste imza atarken, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, kupada ise 3 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

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Göztepe karşısında bir şutu da direkte patlayan Muçi'nin gol attığı maçlarda ise Beşiktaş'ın kazanmakta zorlanması dikkat çekti.

Söz konusu 7 maçta Beşiktaş, 3 kez kazanırken 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Muçi'nin gol attığı maçlarda Avrupa Ligi'nde Malmö, kupada Kırklarelispor ve ligde de Antalyaspor galibiyetleri geldi. Diğer maçlarda ise Beşiktaş, kupada Göztepe'ye ligde ise Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Çaykur Rizespor ile ise berabere kaldı.