Yılda Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilki başladı. Araç sahibi milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok MTV ödemesi ve borç sorgulama nasıl yapılır sorularının cevapları aranıyor. İşte 2021 MTV hesaplama ekranı...

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR? GİB BORÇ SORGULAMA

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan 2021 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 1. taksit ödemesi 31 Ocak'da sona erecek. Araç sahipleri 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksidini, GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, PTT İşyerlerine başvurarak, Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarakhızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir.

MTV ÖDEME İÇİN TIKLAYIN! GİB BORÇ SORGULAMA İŞLEMLERİ

MTV HESAPLAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

MTV 2021 ORANLARI NE KADAR OLDU?

Taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek. Aynı grupta yer alan fakat matrah değeri 99 bin TL'nin üzerinde kalan araçlar da ise MTV oranı 2 bin 197 TL olacak.

Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı yeniden değerleme tutarına göre 1830 TL olarak belirlendi.

Bundan bir yıl önce, Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Fakat, MTV için belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yıl başında yüzde 12 olarak revize edilmişti.

2018 yılında da, yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2021 MTV tutarı ise, yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı yüzde 9.11 seviyesinde tescil edilmiş oldu.