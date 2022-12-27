MOTOR TERCİHİNE GÖRE MTV'Sİ DEĞİŞİYOR
Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 27 bin adetlik satış rakamı ile en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla'ya bakacak olursak, en ucuz Corolla, 1.5 benzinli motor ile 607 bin 50 TL'den satılıyor. Bu otomobil 199 bin 776 TL'den yüksek vergisiz fiyatı ile yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor. Dolayısı ile, Corolla'nın en ucuz versiyonu için ödenecek MTV tutarı 2023'te 4 bin 435 TL olacak.
2019'da tanıtılan Corolla'nın güncel neslinde, hibrit motor seçeneğinde 1.8 litrelik benzinli motorun görev yapması, tüketicinin bu otomobil özelinde ayrı bir hesap yapmasına neden oluyor. Corolla müşterisi, hibrit motordaki düşük yakıt tüketimi ile yüksek MTV arasında ince hesaplar yapıp, benzinli mi yoksa hibrit mi alacağına ona göre karar veriyor.
Türkiye'de en ucuz Corolla hibrit 1.8 benzinli motoru ile 810 bin 450 TL'den satılıyor. Dolayısı ile, tüm Corolla hibritler, söz konusu motor hacmi için MTV hesabında esas alınan 285 bin 555 TL'den daha yüksek vergisiz fiyata sahip. Tüm bunlar, hibrit Corolla için ödenecek MTV tutarının 7 bin 835 TL olacağını gösteriyor.
İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.