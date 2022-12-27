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MTV hesaplama tablosu Ocak 2023! MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?

MTV hesaplama 2023! MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi gazetede yayınlandı. Yeniden değerlendirme oranı ile yaş, matrah ve motor gücüne göre MTV oranları belli olurken, araç sahipleri 2023 yılı MTV hesabı yapmaya başladı. İşte Ocak 2023 MTV hesaplama tablosu...

Giriş: 27.12.2022 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 yılı MTV yeniden değerlendirme oranları ile geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlandı. Alınan karar göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü. Gelen zam sonrasında motor gücü, yaş ve matrahına göre en düşük MTV oranlarını da netlik kazandı. Peki, "MTV ne kadar zam geldi, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAMDA İNDİRİM YAPTI

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 123 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu.

  • EN DÜŞÜK MTV TUTARI 2 BİN 120 TL

    2023'te ödenecek MTV tutarlarından devam edecek olursak, yapılan değişiklik ile birlikte, sıfır otomobillerde en düşük MTV tutarının 2 bin 120 TL olduğu görülüyor. Buna göre, 1-3 yaş aralığında, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 2 bin 120 TL MTV ödeyecek.

    Yine aynı yaş grubundaki otomobillerde, motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 114 bin 19 bin TL ile 199 bin 776 TL arasında olan araçlar ise 2 bin 330 TL MTV ödeyecek.

  • EN PAHALI MTV TUTARI 100 BİN TL'Yİ AŞIYOR

    Öte yandan, Türkiye'de satılan otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 100 bin TL'yi aşıyor. 1-3 yaş aralığındaki, vergisiz fiyatı 1 milyon 357 bin 811 TL'yi aşan ve motor hacmi 4 litreden büyük otomobiller için yeni MTV tutarı 101 bin 152 TL şeklinde belirlendi.

    Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

  • 2023 MTV TUTARLARI (2018 SONRASI TESCİL EDİLEN ARAÇLAR)
    Motor silindir hacmi Vergisiz fiyat (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş <
    <1300 cc <114.019 2120 1479 827 624 220
      114.019 - 199.776 2330 1626 908 688 242
      199.776< 2545 1773 993 751 262
    1301-1600 cc <114.019 3694 2770 1607 1135 436
      114.019 - 199.776 4065 3048 1769 1246 476
      199.776< 4435 3324 1925 1360 520
    1601-1800 cc <285.855 7179 5614 3299 2014 780
      285.855< 7835 6121 3605 2200 851
    1801-2000 cc <285.855 11310 8710 5120 3048 1198
      285.855< 12340 9507 5585 3324 1308
    2001-2500 cc <356.915 16968 12318 7696 4597 1818
      356.915< 18511 13437 8393 5017 1983
    2501-3000 cc <714.436 23657 20584 12857 6917 2536
      714.436< 25811 22452 14029 7545 2766
    3001-3500 cc <714.436 36031 32421 19529 9748 3571
      714.436< 39309 35365 21304 10632 3901
    3501-4000 cc <1.143.420 56651 48920 28810 12857 5120
      1.143.420< 61806 35599 31434 14031 5585
    4001 cc < <1.357.811 92725 69531 41179 18508 7179
      1.357.811< 101152 75853 44924 20190 7835

  • 2023 MTV NE KADAR OLACAK?

    * 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak.

  • * 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

  • * 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak.

    * 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

  • EN ÇOK SATILAN MODELLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLDU?

    MTV'deki değişimlere bazı örnekler üzerinden de bakmakta fayda var. Bu kapsamda, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin MTV oranlarına bakalım.

    Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil 59 bin 662 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

    Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 374 bin 900 TL şeklinde açıklanıyor. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren Egea'nın bu versiyonun motor hacmi 1.4 ve vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, en ucuz Egea Sedan için 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödeneceği ortaya çıkıyor.

    Yılın ilk 11 ayında, Türkiye'de ikinci en çok satılan otomobil ise yaklaşık 32 bin adet ile Renault Clio oldu.

    Türkiye'de satılan tüm Clio'larda 1 litrelik motor bulunuyor. Clio'nun en ucuz versiyonun 376 bin 900 TL'lik fiyatı göz önüne alındığında ise, yüzde 50 ÖTV'ye giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, MTV tutarı da 2 bin 545 TL olacak.

  • MOTOR TERCİHİNE GÖRE MTV'Sİ DEĞİŞİYOR

    Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 27 bin adetlik satış rakamı ile en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla'ya bakacak olursak, en ucuz Corolla, 1.5 benzinli motor ile 607 bin 50 TL'den satılıyor. Bu otomobil 199 bin 776 TL'den yüksek vergisiz fiyatı ile yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor. Dolayısı ile, Corolla'nın en ucuz versiyonu için ödenecek MTV tutarı 2023'te 4 bin 435 TL olacak.

    2019'da tanıtılan Corolla'nın güncel neslinde, hibrit motor seçeneğinde 1.8 litrelik benzinli motorun görev yapması, tüketicinin bu otomobil özelinde ayrı bir hesap yapmasına neden oluyor. Corolla müşterisi, hibrit motordaki düşük yakıt tüketimi ile yüksek MTV arasında ince hesaplar yapıp, benzinli mi yoksa hibrit mi alacağına ona göre karar veriyor.

    Türkiye'de en ucuz Corolla hibrit 1.8 benzinli motoru ile 810 bin 450 TL'den satılıyor. Dolayısı ile, tüm Corolla hibritler, söz konusu motor hacmi için MTV hesabında esas alınan 285 bin 555 TL'den daha yüksek vergisiz fiyata sahip. Tüm bunlar, hibrit Corolla için ödenecek MTV tutarının 7 bin 835 TL olacağını gösteriyor.

    İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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