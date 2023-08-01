Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2. taksit MTV ödemesi tarihi değişti. 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı. Buna göre, 7440 Sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksit, Gelir Vergisi 2. taksit ve MTV 2. taksidinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı.