2023 MTV 2. taksit ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde yapılan ödemelerdir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son ödeme tarihi 31 Temmuz olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödemesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "2023 MTV 2. taksit ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi. İşte MTV 2. taksit son ödeme tarihi...
- 1
Gelir idaresi Başkanlığı'dan MTV son ödeme tarihine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. 1 Temmuz itibarıyla başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri normal şartlar altında 31 Temmuz tarihinde sona ermektedir. MTV 2. taksit ödemesini henüz yapmayan vergi mükellefleri, "MTV 2. taksit ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MTV 2. taksit ödemelerinin sona ereceği tarih...
- 2
MTV ÖDEME TARİHLERİ UZATILDI MI?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde yapılan ödemelerdir.
- 3
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2. taksit MTV ödemesi tarihi değişti. 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı. Buna göre, 7440 Sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksit, Gelir Vergisi 2. taksit ve MTV 2. taksidinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023'e kadar uzatıldı.
-
- 4
EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
- 5
MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
- 6
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
-
- 7
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.