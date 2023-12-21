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        Haberler Gündem MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ile fay hattı geçen deprem riski yüksek iller ve ilçeler

        Türkiye MTA diri fay hattı haritası güncellendi! İşte risk haritası

        Güncellenmiş diri fay hattı haritası MTA tarafından paylaşıldı. Diri fay hatları ve riskli bölgelere ilişkin araştırmalar ülke genelinde gerçekleşen peş peşe depremler sonrasında sarsıntı endişesi ile yoğunlaştı. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte ülkemizde deprem riski olan il ve ilçelerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 19:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:24
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        • 1

          Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunuyor. MTA yenilenmiş Türkiye diri fay hattı haritası kapsamında ise Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fay 5,5 ve üzerinde deprem üretebilir. "Türkiye fay hatları nereden, hangi illerden geçiyor?" sorusunun yanıtı ile MTA yenilenmiş Türkiye deprem risk haritası fay hattı sorgulama sayfasını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        • 2

          DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

          Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

          Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

          AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

          Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

        • 3

          BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

          Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır.

        • 4

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR!

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 5

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 6

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 7

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 8

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        • 9

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

          Adıyaman- Gölbaşı

          Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

          Ankara- Şereflikoçhisar

          Antalya- Demre

          Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

          Balıkesir- Gönen, Manyaz

          Batman-Kozluk

          Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

          Elazığ- Palu, Sivrice

        • 10

          Erzincan- Üzümlü

          Eskişehir- İnönü

          Antep - İslahiye

          Hakkari- Şemdinli

          Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

          Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

          İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

          Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

          Kayseri- Talas, Yeşilhisar

          Kırıkkale- Keskin

          Kırşehir- Akpınar, Mucur

        • 11

          Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

          Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

          Kütahya- Gediz, Simav

          Malatya- Akçadağ

          Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

          Mersin- Çamlıyayla, Mut

          Muğla- Menteşe, Milas

          Muş- Korkut, Varto

          Niğde- Altunhisar, Bor

          Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

        • 12

          Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

          Urfa-Bozova

          Siirt- Eruh

          Şırnak- Beytüşşebap

          Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

          Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

          Van- Çaldıran, Özalp

          Yalova- Altınova, Çınarcık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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