MSÜ taban puanları 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

MSÜ 2025 kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.