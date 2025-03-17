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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ taban puanları 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı?

        MSÜ taban puanları 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları açıklandı mı?

        MSÜ taban puanları hesaplaması araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Şimdi sırada tercih aşaması var. Aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan askeri öğrenci adayları MSÜ taban puanları 2025 sıralama kadın erkek tablosu sorgulaması yapıyor. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. İşte 2025 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın erkek taban puanları tablosuna ilişkin bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 17:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:37
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        • 1

          MSÜ taban puanları 2025 sıralama tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak. Puanlarını öğrenen adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları hesaplama ekranı sorgulamalarına başlayacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın erkek MSÜ taban puanları listesine ilişkin detaylar

        • 2

          MSÜ 2025 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

          MSÜ 2025 kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        • 3

          MSÜ TABAN PUANLARI 2024

          Milli Savunma Üniversitesi, 2025 yılı taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

          KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

          KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

          KHO SÖZEL 342,96547

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO SAYISAL 389,34501

          KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

          KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

          ASTSUBAY MYO ADAYLAR

          KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        • 4

          MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ sonuç tarihi günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        • 5

          2025 MSÜ TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

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