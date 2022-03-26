Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart tarihinde yurt genelinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yaparken sınava yönelik bilgi edinme sürecini de hızlandırdı. 2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavına kaç kişi girdi? İşte, bazı bilgiler...