MSB Millî Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ise 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında icra edilecek. İşte MSÜ kayıt için getirilecek evraklar...
MSÜ KAYIT İÇİN GETİRİLECEK BELGELER
1. Mavi Kapaklı Şeffaf Dosya.
2. Sınav Çağrı Belgesi.
3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport veya Ehliyet de kabul edilecektir)
4. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu;
Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını
gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu
raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
5. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi;
Adli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, herhangi bir mahkemede kaydı
bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair belge, itiraz ettiyse
temyiz belgesinin aslı ve fotokopisini getireceklerdir.
6. Şehit / Gazi Belgesi;
Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında
getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet
Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini)
gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)
7. Terhis Belgesi;
7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan
verilebilmesi için terhis belgelerini (askerlik hizmetini ilk altı ay yapan adaylar tek terhis
belgesi, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis belgesi getireceklerdir) de yanlarında
getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum belgeleri
kabul edilmeyecektir.) Terhis belgesini ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.
8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl belgelerini teslim
etmemeleri önem arz etmektedir.
UYARI: Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav
merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı
satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.
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