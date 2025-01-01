MSÜ 2025 ne zaman sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi ile bu yıl yapılacak sınavların tarihleri belli olmuştu. Takvime göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) Şubat ayı içerisinde düzenlenecek. Sınava katılmak isteyen adayların belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekecek. Şimdi tüm gözler MSÜ 2025 başvuru kılavuzunda. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihleri...