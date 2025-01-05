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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ başvuru ÖSYM ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

        MSÜ başvuru ÖSYM ekranı: 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları devam ediyor. Askeri alanda ilerlemek isteyen adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayamaya çalışıyor. Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak. İşte ÖSYM ile MSÜ başvuru ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:36
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        • 1

          MSÜ başvurusu ÖSYM ekranı üzerinden yapılıyor. 2 Ocak’ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi başvuruları yine ocak ayında sona erecek. 2025 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı. Peki MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?

        • 2

          MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

          2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

        • 3

          MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2 Ocak Perşembe bugün başladı ve 27 Ocak tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

          2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MSÜ 2025 NE ZAMAN?

          MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

          MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

          MSÜ sınavı başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

          Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.

        • 5

          Ödeme yapılacak bankalar:

          Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

          Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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