MSF'den açıklama

Müzik sektörünün hak savunucularından biri olan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF), üyesi Meslek Birlikleri Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ile beraber kamuoyunda sıkça gündeme gelen; "İşletmelerde müzik yayını ve telif" tartışmasına açıklama getirdi.

REKLAM advertisement1

Besteci, söz yazarı, aranjör ve müzik yayıncılarının haklarını korumak amacıyla kurulan MSF, son günlerde kuaförler, güzellik salonları, spor merkezleri gibi işletmelere yönelik lisanslama süreci hakkında çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirtti.

CEZA DEĞİL UZLAŞMA

REKLAM

MSF yetkilileri, bazı haberlerde yer alan; "Kuaförlere telif şoku", "6 bin TL telif cezası" ya da "Telif ödemeyene hapis cezası" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyundaki bilgi kirliliğinin lisanslama görüşmelerine zarar verdiğini ifade etti. Açıklamada, lisans sürecinin cezai bir uygulama değil, tamamen uzlaşma odaklı bir bilgilendirme süreci olduğu vurgulandı.

6 BİN İLA 12 BİN 500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Telif Hakları Yönetmeliği’ne dayanarak faaliyet gösteren MSF, MESAM ve MSG’den aldığı yetkiyle müzik kullanılan ve tartışmalara konu olan kuaför ve güzellik salonlarından yıllık lisans bedeli talep ediyor. Bu bedel, işletmenin büyüklüğü, lokasyonu ve faaliyet hacmine göre 6.000 TL ile 12.500 TL arasında değişiyor. 100 İMZA ATILDI MSF’nin açıklamasına göre, bugüne dek İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de yaklaşık 500 işletmeye bilgilendirme mektubu gönderildi. Yaklaşık 100 işletmeyle lisans sözleşmesi imzalandı. Federasyon, müzik kullanılan ancak lisans ödemesi yapılmayan işletmelerin, sanatçıların emeğini hiçe saydığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Basında yer alan ifadelere karşılık asıl mağdur olan sosyal güvenceden yoksun ve zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan; bu müzikleri üreten besteci, söz yazarı, aranjör eser sahipleridir. Müşterilerinden elde ettiği 1-2 saatlik cirosu ile aylık tükettiği elektrik enerji bedelinden daha düşük lisans bedeli ile bir yıllık süreyle çaldığı müziğin “Telif Hakkı”nı ödemek istemeyen işletmelerin ne tür mağduriyeti olabilir?”