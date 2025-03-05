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        Haberler Gündem MSB, mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı

        MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar nedeniyle mezrada mahsur kalan ve 15 gündür haber alınamayan kişinin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 20:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:30
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        MSB o anları paylaştı! Askeri helikopterle böyle kurtarıldı
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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