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        Haberler Gündem MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti - Güncel haberler

        MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:33 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:33
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        MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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