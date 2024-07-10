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        Haberler Gündem MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

        MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde tespit edilen sığınakta, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:42
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        MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle: 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5,56 mm, 7,62 mm ve 12,7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucu. Ayrıca, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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