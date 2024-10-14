Adaylar dikkat: Son güne girildi! MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı sınav ücreti nasıl ödenir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er alımı yapacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin yayınlanda kılavuza göre, 2024/2 dönemi askeri personel alımı başvuruları 13 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan adayların sınav ücreti ödemelerini bugün saat 23.59'a kadar yatırmaları gerekiyor. Peki, MSB sözleşmeli er alımı sınav ücreti nasıl ve nereden ödenir, ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı sınav ücreti ödemesi hakkında detaylar…
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MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları sona erdi. İlana göre, MSB sözleşmeli er alımı sınav ücreti ödemeleri 14 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Peki MSB sözleşmeli er alımı sınav ücreti nasıl ve nereden ödenir, ne kadar, kaç TL? İşte, 2024 MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı sınav ücreti ödemesi hakkında detaylı bilgiler…
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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
MSB Deniz Ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2024 Yılı 2024/2 Dönemi Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildi.
Kılavuza göre, MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı ön başvuruları 13 Ekim 2024 tarihinde sona erdi.
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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SINAV ÜCRETİ ÖDEMELERİ İÇİN BUGÜN SON GÜN!
Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını ve sonrasında 14 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar sınav ücretlerini ödemelerini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacak.
Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.
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SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Sınav ücreti 100 (yüz) TL'dir.
Sınav ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 14 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih; aday başvuru miktarına göre planlama yapılarak, idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.
Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir.
Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girmeleri zorunludur. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına müracaat etmeleri önem arz etmektedir. Aksi durumda aday ile iletişim kurulamamasından Personel Temin Daire Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
(2) Adaylar seçim aşaması sınavlarına yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.
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Sınavlarda başarılı olan adaylar;
a. Başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, kontenjan miktarları ve idarenin ihtiyaçlarına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak.
b. Sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. ilave belge ve yetenekler dikkate alınarak ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca (sınıf ve branş) sınıflandırılacak.
Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
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SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI
Başvurusu kabul edilen adaylar, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir.
Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.
(1) Evrak kabul faaliyetleri,
(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre kontrolü),
(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-4),
(4) Mülakat,
(5) Sağlık raporu, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemleri.
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SINAVLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.