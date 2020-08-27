Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ege ve Akdeniz'de tatbikatlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.