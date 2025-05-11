MSB'den 'Anneler Günü' videosu

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, sınır ötesi ve yurt içindeki kritik noktalarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin annelerine duygularını ifade ettiği görüntüler yer aldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir" sözü ile paylaşılan videoda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan, değerli tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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"Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan,… pic.twitter.com/S7zsVBa0Yy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2025