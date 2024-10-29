Mourinho geleceğiyle ilgili konuştu! Premier Lig'e gidecek mi?

Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gidip gitmeyeceğiyle ilgili konuşan 61 yaşındaki teknik direktör, "Premier Lig, Avrupa'nın en iyi ligi ancak Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim" dedi.