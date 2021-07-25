Motosikletten rastgele ateş açtı!

Olay, 22 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. Çukurova Caddesi´nde hareket halindeki motosiklette bulunan 2 kişiden biri, tabancayla rastgele ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, silah sesleriyle birlikte çevredeki kadın ve çocuklar, sağa sola kaçıştı. O anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.