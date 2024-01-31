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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi: 2024 MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi: MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman ödenecek?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar, "2024 MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman ödenecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 MTV ilk taksit ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:21
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        • 1

          Yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi, ilk taksiti bilindiği gibi ocak ayında ödenmektedir. Bu kapsamda araç sahipleri, MTV 1. taksit son ödeme tarihini gündemine aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla yapılabilmektedir. Peki, "MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman ödenecek?" İşte 2024 MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          MTV İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

          MTV taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başladı ve 31 Ocak tarihinde sona erecek.

        • 3

          2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

          Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam geldi. Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi.

        • 4

          1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllardı olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı.

          Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

        • 5

          MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

          Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

          Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),

        • 6

          PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

          MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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