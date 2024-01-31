Yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi, ilk taksiti bilindiği gibi ocak ayında ödenmektedir. Bu kapsamda araç sahipleri, MTV 1. taksit son ödeme tarihini gündemine aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla yapılabilmektedir. Peki, "MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman ödenecek?" İşte 2024 MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar...