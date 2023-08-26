Ağustos ayının gelişiyle birlikte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda araç sahipleri ek MTV ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf tutulacak. Peki, "Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak, nasıl ödenir?" İşte 2023 MTV ek ödeme tarihleri...