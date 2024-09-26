Petrol tüketiminde yaşanan artışla stoklar bir yılın en düşük seviyesine indi. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren veriler, petrol fiyatlarındaki artışı destekledi. Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da çatışmaların giderek artması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelerden etkilenen fiyatlar beraberinde zam haberini de getirdi. Buna göre motorine 90 kuruş zam geliyor. Peki, motorin zammı ile beraber güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...