Motorine zam geldi! 23 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin litre fiyatı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor. ABD dolarının düşük seyretmesi ise piyasa oyuncularının talep iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Tüm bu gelişmelerden etkilenen brent petrol beraberinde zam haberini de getirdi ve motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi? İşte, 23 Nisan 2025 motorin fiyatları...
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,02 dolardan işlem görüyor. Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor. Bu gelişmeler doğrultusunda; benzine gelen peş peşe zam sonrası, bir zam da motorine geldi. İşte, 23 Nisan 2025 zamlı motorin fiyatları...
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MOTORİNE ZAM!
Motorine 23 Nisan bugünden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz günlerde benzine önce 81 kuruş, ardından da 97 kuruş zam yapılmıştı.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 45,24 TL
LPG litre fiyatı: 26,51 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,11 TL
Motorin litre fiyatı: 45,35 TL
LPG litre fiyatı: 27,28 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,08 TL
Motorin litre fiyatı: 46,50 TL
LPG litre fiyatı: 27,02 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,69 TL
Motorin litre fiyatı: 46,14 TL
LPG litre fiyatı: 27,12 TL
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