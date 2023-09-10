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        MotoGP San Marino Grand Prixsi'ni Jorge Martin kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sinde, Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:12
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        MotoGP'de zafer Jorge Martin'in!
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        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 27 tur üzerinden yapıldı.

        Dün pole pozisyonunu ve sprint yarışını ilk sırada tamamlayan Martin, bugünkü yarışı da baştan sona üstün götürerek 41:33.4210'luk derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

        Liderin 1.350 saniye gerisinden Mooney VR46 ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ikinci; liderin 3.812 saniye ardındaki Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia üçüncülük elde etti.

        Bagnaia, 283 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Son şampiyon Bagnaia'yı, 247 puanla Martin izledi.

        Sezonun 13. yarışı Hindistan Grand Prix'si 24 Eylül'de düzenlenecek.

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        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

        1. Francesco Bagnaia (İtalya): 283 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 247

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 218

        4. Brad Binder (Güney Afrika): 173

        5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

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