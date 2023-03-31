MotoGP'de heyecan Arjantin'de yaşanacak

Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte koşulacak etapta sıralama turları, yarın TSİ 16.50 ve sprint yarışı TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 2 Nisan Pazar günü TSİ 20.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de Portekiz'de düzenlenen sezonun ilk ayağını, Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmıştı.

Arjantin'deki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 37 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 25

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 16

4. Johann Zarco (Fransa) 15

5. Jack Miller (Avustralya): 15