Moskova'dan davet aldı

Erdem Tepegöz'ün 'Gölgeler İçinde' adlı sinema filmi, 42'nci Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak

HABERTURK.COM

Erdem Tepegöz'ün yeni filmi 'Gölgeler İçinde', 42'nci Moskova Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne davet edildi. Tepegöz'ün yönettiği, senaryosunu yazdığı 'Gölgeler İçinde', 1 – 8 Ekim arasında düzlenecek festivalde yer alacak.

57'nci Antalya Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde de yer alacak olan 'Gölgeler İçinde'de başroldeki Numan Acar'a Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak eşlik etti. Distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki film, ilkel bir teknolojiyle yönetilen fabrika bölgesinde işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Yapımcılığını Contact Film Works'un, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği 'Gölgeler İçinde'nin çekimleri Gürcistan'daki bir maden kasabasında gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve birçok farklı ülkeden ekibin bir arada çalıştığı filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan yaparken, Greg Dombrowsk ise müziklerine imza attı.