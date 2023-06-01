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Kazada ölen gencin, yakınları olduğunu düşünen kişiler morgda yanlış teşhis yaptıklarını anladılar

Karaman'da duyanları şoke eden bir olay meydana geldi. Kentte bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin üzerinden kimlik çıkmayınca plakadan ruhsattaki ismin yakınlarına ulaşıldı. Ölen kişinin kentteki yakınları ise yanlış teşhiste bulundu. Ancak daha sonra ruhsat sahibi olan B.Ü'nün motosikleti emanet verdiği ve yaşamını yitirenin de Kerim Akçakıl olduğu ortaya çıktı

Giriş: 01.06.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da akıl almaz olay: Morgda yanlış teşhis karmaşaya yol açtı! - Güncel haberler
AA

Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında yakınlarının öldüğünü düşünen kişiler, morgda yanlış teşhis yaptıklarını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

AA'da yer alan habere göre yapımı devam eden yeni çevre yolunda dün, motosikletin devrildiği ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KİMLİK OLMAYINCA PLAKA KAYITLARINA BAKILDI

Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirleyebilmek için motosikletin plakasından ruhsat sahibi olan B.Ü'nün (17) yakınlarına ulaştı.

B.Ü'nün ailesinin köyde olduğu için kaza yerine merkezde oturan akrabaları geldi. Kaza yerine gelenler, hayatını kaybeden kişinin B.Ü. olduğunu söyledi. Daha sonra ceset, yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

BABASI YANLIŞLIĞI FARK ETTİ

Otopsi işlemleri için sabaha karşı morga gelen B.Ü'nün babası, ölen kişinin oğlu olmadığını ifade etti. Araştırmalarda cesedin B.Ü'nün motosikleti emanet olarak verdiği arkadaşı Kerim Akçakıl'a (18) ait olduğu ortaya çıktı. Akçakıl'ın yakınlarına acı haber verilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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