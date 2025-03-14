Morata İspanya Milli Takımı'na davet edildi!

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.

Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.

Kadroda yer alan futbolcular ve oynadıkları kulüpler şöyle:

Kulüp Oyuncu Arsenal David Raya Arsenal Mikel Merino Athletic Bilbao Unai Simon Athletic Bilbao Nico Williams Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo Chelsea Marc Cucurella Atletico Madrid Robin Le Normand Osasuna Bryan Zaragoza Barcelona Lamine Yamal Barcelona Inigo Martinez Barcelona Dani Olmo Barcelona Pau Cubarsi Barcelona Pedri Barcelona Marc Casado Barcelona Ferran Torres Porto Samuel Aghehowa Galatasaray Alvaro Morata PSG Fabian Ruiz Celta Vigo Oscar Mingueza Real Madrid Raul Asencio Real Sociedad Alex Remiro Real Sociedad Martin Zubimendi Real Sociedad Mikel Oyarzabal Tottenham Pedro Porro Villarreal Alex Baena Villarreal Ayoze Perez Villarreal Yeremy Pino