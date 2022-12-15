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Haberler Kültür-Sanat Edebiyat

'Modernist Edebiyatın Yüzyılı' başlıyor

Modernist Edebiyatın en önemli yapıtlarını Türkçeye kazandırmış olan çevirmenleri, yazarları ve okurları bir araya getirecek olan Modernist Edebiyatın Yüzyıl etkinlik dizisi 16 Aralık saat 19:30’da Ka’da gerçekleştirilecek.

Giriş: 15.12.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
'Modernist Edebiyatın Yüzyılı' başlıyor

Edebiyatta Modernizmin bir akım olarak kendini en görünür hale getirdiği deneysel eserler olan Virginia Woolf’un Jacob’un Odası romanı, James Joyce’un Ulysses romanı ve T.S. Eliot’ın Çorak Ülke şiirinin basıldığı 1922 yılı Modernizmin annus mirabilis’i, yani harikalar yılı diye adlandırılır. Modernist Edebiyatın Yüzyılı etkinlik dizisi geçen yüzyılı anmak üzere yola çıkıyor.
İrlanda Büyükelçiliği, Ka Atölye ve Müze Evliyagil işbirliği ile gerçekleşen Modernist Edebiyatın Yüzyılı etkinlik dizisi, Modernist Edebiyatın en önemli yapıtlarını Türkçeye kazandırmış olan çevirmenleri, bu edebiyatın geride bıraktığı mirası kendi yazarlık deneyiminde yaşatan yazarları, bu mirastan aldıkları esinle üretim yapan sanatçıları ve elbette bu yüzyıllık yolculuğun alımlayıcısı ve katılımcısı olan okurları bir araya getirerek Modernist Edebiyatı yeniden okuma ve anlama pratiği oluşturmayı hedefliyor.
16 Aralık saat 19:30’da Ka’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlik dizisi, takip eden iki gün boyunca Ka mekânında ağırlanacak.

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