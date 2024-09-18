Moda devrimi: Fransız kadınları artık neden topuklu ayakkabı giymiyor?
Tarihte ilk kez erkeklerin giydiği topuklu ayakkabılar, zamanla kadınların vazgeçilmez bir moda parçası haline geldi. Ancak günümüzde, özellikle Fransız kadınları bu ayakkabılardan uzak duruyor. Peki, bir zamanlar sokakları süsleyen topuklu ayakkabılar neden artık tercih edilmiyor?
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Topuklu ayakkabıların kaldırım taşlarındaki tıklayan sesi, yerini rahat ve sessiz kauçuk tabanlara bıraktı. Fransız kadınları, moda dünyasında hala ikonik olan topukluları neden rafa kaldırdı? İşte bu değişimin arkasındaki nedenler...
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TOPUKLU AYAKKABI NE ZAMAN GİYİLMEYE BAŞLANDI?
Erkekler, Orta Çağ’a kadar topuklu ayakkabı giymeye devam etmişti, özellikle at binicilerinin ayağa kalkmasına yardımcı oluyordu. Topuk ne kadar yüksekse giyen kişi o kadar önem görüyordu. Hemen hemen aynı dönemde kadınlar da topuklu ayakkabı giymeye başladı ancak moda amaçlı değildi.
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Bu ayakkabılar, kadının gerçek ayakkabılarını çamur ve kirden korumak için 'dış ayakkabı' olarak giyilirdi.
Ayakkabıların boyu 20 santimetreye kadar ulaşıyordu ve bu dönemde erkek ayakkabıları gibi topuk yüksekliği, kadının da toplumdaki yerini açıklıyordu.
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2.Dünya Savaşı dönemindeki posterler, topuklu ayakkabıların gösteriş ve kadınlığın sembolü olduğu fikrini o kadar güçlendirdi ki, askerler topuklu ayakkabı giyen kadınları duvarlarına yapıştırdı.
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Ayrıca Marilyn Monroe gibi Hollywood yıldızlarının giymeye başlamasıyla iyice popülerleşti. Fransa’da da uzun zamandır çok tercih edilen bu ayakkabılar popülerliğini yitirmeye başladı.
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FRANSA’DA NE ZAMAN POPÜLERLEŞTİ?
Modern Fransa, kadın yüksek topuğunun ikonik olmasına yardımcı oldu. Fransız tasarımcı Roger Vivier, 1954 yılında tasarladığı aiguille (iğne) topuklu stilettolarla moda dünyasında çığır açtı. Günümüze kadar da Fransız kadınlar tarafından tercih ediliyordu.
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ARTIK NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?
Bu durumun birden fazla sebebi var. Başlangıç olarak azalmasının sebebi koronavirüs olarak görülüyor. Evden çalışmanın rahatlığına alışan Fransız kadınları dışarıda da artık rahat ayakkabılar tercih etmeye başlıyor. Bunun yanı sıra bazı kadınlar ayak şeklini bozan bu rahatsız ayakkabılara karşı çıkıyorlar.
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Parisli bir ayakkabı mağazası müdürüne, ne kadar stiletto satıp satmadığı sorulduğunda üst rafa koyduğu sınırlı ürün yelpazesini göstererek artık tercih edilmediğini aktarıyor. Başka bir mağazadaki asistan ise, "Kadınlar rahatlık istiyor" diyor.
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“Önemli olan düz kalın botları şık bir elbiseyle giyip yine de şık kalabilmenizdir.” diye de ekliyor. Yani, artık Fransız kadınları tarafından topuklu ayakkabıların yerini botlar ve diğer rahat ayakkabıların aldığını söylemek mümkün.
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