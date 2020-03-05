Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular dün akşam birlikte yemek yiyerek, moral depoladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yemekte yaptığı konuşmada kalan maçlardan güzel sonuçlar alacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını unutup bu maçtan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Yönetim olarak her zaman takımımızın yanınızdayız. Ben bu takımın neler başarabileceğini biliyorum. Takımımıza güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



