21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir göz hastalığı olan miyop; uzağı görememe hastalığıdır. Miyop hastalığı, kişinin uzaktaki nesneleri yakındakilere göre net görememesi durumunda anlaşılır. Kişi bulanık gördüğü için uzaktaki yazıları okuyamaz, nesnelerin detaylarını tam seçemez. Miyop sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik, yıllarında vücut büyüdükçe miyop de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır.
Miyop hastalığının ilerlemesi kaç yaşında durur?
Bir göz hastalığı olan miyop; uzağı görememe hastalığıdır. Miyop olan kişiler, herhangi bir tedavi olmadıkları ve gözlük kullanmadıkları zaman bakarken gözlerini kısarak bakarlar. Miyop kusuru; kalıtımsal olabileceği gibi; 8-10 yaşları arasında da ortaya çıkabilmektedir. Miyop 20 yaşlarına göre ilerleyebilmektedir. Miyop kusuru; belli tedavi ve gözlük kullanma ile bu yaşlarda durur. Bundan sonra ilerlemez, miyobun lazerle tedavi edilmesi için bu seviyeye gelmesi beklenmelidir.
Miyop kusuru; 20 yaşlarda bazı durumlar nedeni ile ilerleyebilmektedir. Miyobun bu yaşlardan sonra tedavi edilebilme ve ortadan kaldırılabilme şansı daha fazladır. Çocuk yaşlarda 2 derecenin altında miyop olması halinde gözlük kullanımı sağlanmaya başlanmaktadır. Bunun yanında lens ve diğer tedavi yöntemleri daha ileri yaşlarda uygulanmaktadır.
Miyopun tam olarak durması imkanı yoktur. Bazen göz tembelliği olması bir tek gözün üzerinde yoğunlaşma olması miyobun daha farklı aşamalar kaydetmesine neden olmaktadır. Küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliği mutlaka tedavi edilmelidir. Bu şekilde miyop kusuru da fazla ilerleme yapmayacaktır.
Miyop belirtileri gözlerin aşırı yorulması ya da kullanılması ile ilgili değildir. En önemli nedeni kalıtımsal olarak geçmesi ve ortaya çıkmasıdır. Miyop tedavi edilebilir göz kusurudur ancak belli yaşlarda lazer tedavisi yapılabilir. Bu tedavi için en az 20'li yaşlar baz alınmaktadır. Numaranın ise; 10 dan düşük olması şartı da gereklidir. Gözlerde retina ve keratokonus hastalığını da yaşıyor olmaması gereklidir. Şeker ve romatizma hastalıkları da bu tedavi için engel teşkil etmektedir.
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