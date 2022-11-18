MİT'ten Irak'ın kuzeyinde flaş operasyon!

MİT'in Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla, Gare YJA-Star Sorumlusu Norşin Afrin ve beraberindeki dört terörist etkisiz hale getirildi.
Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubu 2000'li yılların başında örgüte katıldı. Örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdi.
BİRÇOK SALDIRININ TALİMATINI VERDİ
İlerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen Özel Güç yapısına katıldı ve örgüt yöneticilerinden oldu. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdi.
SÖZDE ASKERİ KONSEY ÜYESİYDİ
Norşin Afrin, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize etti. Irak/Gare alanında Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı'na karşılık teröristleri yönlendiriyordu. HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.
TERÖRİSTİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin'in güncel yerinin tespiti için MİT, ajanlarını sahaya sürdü. MİT'in sahadaki ajanları ilk önce Norşin Afrin'in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. Daha sonra MİT, yürüttüğü hassas çalışmalar neticesinde Irak'ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere Norşin Afrin'in operasyon bölgesine intikal edeceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine MİT tarafından, Norşin Afrin'e yönelik operasyon kararı verildi.
4 KORUMASIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜ
Daha sonra Norşin Afrin ve 4 koruması MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK, örgüt için çok önemli olan Norşin Afrin'in kaybını, diğer örgüt üyelerinin firarını önlemek amacıyla gizlemeyi sürdürüyor.
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