Mısırın tarihteki enteresan yolculuğu: Patlamış mısırı ilk kim buldu?

PATLAMIŞ MISIRIN FAYDALARI NELERDİR?
Yağsız ve tuzsuz yapılan patlamış mısır B ve E vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin haline gelecektir. Tuz ve yağ oranı arttıkça besin değeri düşecektir.
Patlamış mısır kötü kolesterol ile savaşır ve kalp sağlığınızı korur.
Ölçülü ve sağlıklı şekilde tüketilen patlamış mısır, kan şekerini düzenler. Böylece insülin dengesini sağlar.
Patlamış mısırda antioksidan maddeler bulunur. Yine sağlıklı şekilde hazırlayıp ölçülü oranda tüketeceğiniz patlamış mısır, sizi hastalıklardan ve kanserden koruyan bir besin olacaktır.
Almanya’da yapılan araştırmalar sonucunda patlamış mısır en sağlıklı atıştırmalık kabul edilmiştir.
Patlamış mısıra istediğiniz tadı kazandırmak çok kolay