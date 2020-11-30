Son haftalarda korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle hem Türkiye genelini kapsayan yasaklar hem de il bazlı yasaklar devrede. Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bazı yerlerde misafirlik yasaklandı. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik cezası ne kadar? İşte misafirlik cezası ile ilgili detaylar...
MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?
İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta korona virüsle mücadele kapsamında yeni önlemler almıştı. Fakat yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
Korona virüs salgının ülkemize geldiği Mart ayında alının kararlar doğrultusunda tüm illerde geçerli olarak toplu olarak vatandaşların bir arada olduğu 'Taziye Evlerine' ziyaret yasaklanmıştı.
MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?
Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.
15 BİN LİRA MİSAFİRLİK CEZASI KESİLMİŞTİ!
En son ev ziyaretlerinin yasaklandığı Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.
Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.
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