Mirasyedi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmde Selen karakterine Fulya Zenginer, Ozan karakterine Ekin Mert Daymaz hayat veriyor.

MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU

Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.

MİRASYEDİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül